1名網友日前收到新北市警察局胡亂開出的罰單，因該罰單拍下的車牌最後1碼為「B」，不過仔細一看，能發現根本是字母「R」被人貼上黑膠帶，而警方收到檢舉照片後未仔細查證就直接開出罰單，讓他痛批「眼睛有問題嗎？」事後新店區警方坦承疏失，回應會協助撤銷該罰單。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前收到新北市警察局的發單，稱他在紅線違規停車遭拍照檢舉，但他仔細一看照片中的轎車根本並非他的車子，而該車的車牌乍看一下與他的相同，但細看就會發現車牌最後一碼的英文字「B」看似不對勁，原來根本就是「R」字下方被貼了黑膠帶。

罰單拍下的車牌最後1碼為「B」，不過仔細一看，能發現根本是字母「R」被人貼上黑膠帶，而警方收到檢舉照片後未仔細查證就直接開出罰單。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友PO文怒罵，「請問警察眼睛有問題嗎？照片上的像小貨車嗎，車牌的R被貼了黑膠帶看不出來嗎，欠業績也不能這樣吧」；事後新店分局交通組警員則在留言處回應， 有關本案舉發單車號誤植一案，分局已與當事人聯繫，將主動辦理撤銷作業。

其他網友則留言說，「一種只想輕鬆賺，但不想仔細做的概念，檢舉全部通過，有問題在讓民眾自己申訴」、「這種警察只會坐辦公室開單，事情還做不好」、「不夠，應該修法，亂開單一年五次免職」、「膠帶貼那麼明顯，警察還沒發現真的要檢查一下視力」、「原來貼膠帶真的有奇效」。