《周刊王》去年以「桃市議員詹江村遭爆硬上女鐵粉」為題報導，還爆出詹屁股有胎記，引發詹不滿怒告撰稿的陳姓記者和劉姓撰述加重誹謗罪，桃園地檢署調查認為記者有採訪女粉絲的對話錄音，且有摩鐵發票為證，詹身為民代被指逾越正當男女關係屬「可受公評」，媒體發揮第四權監督是言論自由範疇，對2人不起訴。

有「村長」之稱的詹江村，去年10月21日遭《周刊王》在「一周一爆」單元踢爆有不正當男女關係，詹憤而提告，指控周刊封面以「時速百里衝摩鐵 桃市議員詹江村遭爆硬上女粉絲」為題，還附上虛擬繪製圖片侮辱貶損他，透過散布文字、圖畫，捏造他對女粉絲強制性交，控訴陳姓記者、劉姓資深撰述加重誹謗罪嫌。

陳姓記者辯稱當時有採訪到這名女粉絲，並取得摩鐵發票、會員卡、女子就醫紀錄和2人對話紀錄，女粉絲更明確指出詹江村身體私密處具體特徵，且女粉絲和一般遭侵害的女子一樣，受訪情緒激動、哭泣，他認為並非空穴來風，事後他也跟詹本人查證，詹否認性侵但坦言有吃飯，他認為並沒有誣賴詹江村；劉姓撰述則說該報導並非他撰寫。

檢方也勘驗採訪錄影錄音檔，確實女粉絲有在受訪提及「他...就把我衣服都脫了」、「我連他什麼時候戴保險套都不知道，他很快就出來了」、「我眼睜睜的看到他右邊屁股有淺褐色胎記，比額頭大的胎記」、「他在車上叫我不能講出去」等語，且依對話紀錄當天確實是詹主動聯繫女粉絲，事後女子傳訊向詹表達遭他侵害後身心受創，詹也沒反駁或回覆。

檢方認為，陳男有向女粉絲親自求證，並瀏覽對話紀錄、摩鐵發票，有相當理由確信女粉絲所述內容為真實。檢方指出，詹江村是民意代表，對社會具有影響力，較一般人更具有媒體近用權，足以影響公共事務與政策，而詹與女粉絲互動如遭指訴逾越正常交往範疇，難謂和公益無關，本應預期或承受外界更多關注或意見評論，屬「可受公評」之事。

檢方認為，陳姓記者已查證，就算文字稍嫌聳動、誇張或使人不快，但目的是為喚起一般民眾注意，發揮媒體「第四權」功能，達到監督政治人物作為，是合理行使言論自由，難認有惡意詆毀名譽，偵結對陳、劉不起訴。