由 huizhong network 發行的手機遊戲《魔力寶貝：歸來》，近日即將上市滿 1 個月。慶祝這個難得的時刻，官方特別舉辦了玩家見面會慶典活動，不僅在見面會上有各種虛寶讓玩家試試手氣，更邀請《魔力寶貝：歸來》代言人 Ella 親臨現場與玩家線下同樂，引領玩家回味這 20 年間《魔力寶貝》帶來的點點滴滴。

《魔力寶貝：歸來》不僅繼承了《魔力寶貝》的系統設計基礎與經典的背景音樂之外，在玩法和遊戲機制還進行了創新和擴展。此外，「釋放你的魔力，創造你的遊戲，魔力寶貝，引爆上市」這段20年前《魔力寶貝》上市時的台詞，相信老玩家們一定還記得，之所以會如此讓人印象深刻，也要歸功於當時的代言人 Ella 陳嘉樺。

事隔20年Ella再次代言《魔力寶貝：歸來》。

為了帶給老玩家和新玩家當年的感受，官方不僅在繼續特別邀請 Ella 擔任《魔力寶貝：歸來》的代言人，更在遊戲上市一個月於 NUZONE 展演空間舉行盛大的線下同樂會，邀請超過上百名玩家一起互相交流、同樂，甚至還能與 Ella 一起近距離互動，度過這難忘的滿月慶典。

除了將玩家們分成地、風、水、火四大屬性隊伍、凝聚玩家向心力與提供互相交流的設定外，官方還邀請到餓小璇、佐哥奈、喵少、NeiNei寧寧四位知名 Coser ， Cos 成《魔力寶貝：歸來》知名角色綾女、夏拉、麗、葛蕾斯一起炒熱現場氣氛。現場官方也準備了「抽獎小瑪莉」機台，入場時玩家可參加抽獎，看看自己有沒有把價值千元的虛寶帶回家的手氣。

特別邀請知名Coser與玩家同樂。

活動中，玩家們必須和同組的玩家同心協力挑戰法蘭城大知識家、猜猜我是誰、解鎖拼圖等趣味互動遊戲。不過最讓玩家瘋狂的應該有機會能和代言人 Ella 互動合影的環節。以遊戲女王角色身分登場的 Ella ，選出五名幸運的粉絲贈送簽名海報並一起留影紀念，被選到的粉絲的欣喜神情也都全寫在臉上。

現場活動互動溫馨，獲獎玩家上台與Ella同樂。

Ella 表示，《魔力寶貝：歸來》保留《魔力寶貝》最大的特色抓寵物和回合制戰鬥的基礎上，再進行了各種改良，讓玩家有更豐富的操作空間。同時也充分地還原了原本的劇情和BGM，能更好的傳達遊戲設定的世界觀與故事背景。

得知有許多 20 年前的老粉絲回鍋體驗本次的《魔力寶貝：歸來》， Ella 也笑著說「現在的遊戲日新月異，每天都有新鮮的事物會展現再大家面前。但是當一些復古的、舊時代的記憶重新出現在眼前，還是會讓玩家感慨和回憶先前在《魔力寶貝》經歷的各種故事。」

隨著《魔力寶貝：歸來》上市滿月活動落幕，緊接而來的便是迎接 12 月的改版更新。官方表示， 12 月 1 日將會開啟天梯排位賽，讓玩家能自由的良性競爭；同時也預計新增寵物改造功能、新副本魔族研究所，以及能取得可改變角色種族的首飾的限時活動任務等新要素。

《魔力寶貝：歸來》12月將迎接改版更新，敬請期待。

後續還有更多最新遊戲資訊陸續釋出，歡迎關注《魔力寶貝：歸來》官方社群網站搶先得知遊戲最新消息。