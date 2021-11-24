NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（24）日更新，新增職業與壺精，同步開放搜魂系統。

《天堂2M》瑪麗黎恩的故事

《天堂2M》今日更新追加新職業與壺精，包含主武器魔珠的傳說職業「瑪麗黎恩」；以及3種英雄職業，主武器單手劍的「畢拉勒」、主武器匕首的「卡爾蒙 愛司德斯」、主武器魔杖的「多瑪」。

壺精的部分，則是新增了2種傳說壺精「阿卡瑪那夫」與「深淵死亡騎士」；以及4種英雄壺精「死亡騎士」、「巴實那」、「門徒聖杯」與「獨角獸之靈」；3種稀有壺精「鳥妖女王」、「布賴卡」與「幻影之靈」；以及高級壺精「史巴托」。

此外，《天堂2M》今日亦新增「搜魂系統」。搜魂系統是透過蒐集怪物魂，並成長怪物魂，讓角色獲得各種能力值的系統。玩家可狩獵怪物或透過召喚來獲得怪物魂，並利用獲得的怪物魂來累積搜魂點數，最後利用獲得的搜魂點數啟用搜魂效果。搜魂效果共有七種，包含攻擊、防禦、增幅、生存、命中、狀態異常以及恩寵。

《天堂2M》開放搜魂系統

《天堂2M》今日更新也推出了精彩活動：

【隱藏的星雲】：11/24維護後～12/8維護前，活動期間內，每天中午12:00～15:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*1000、紅色星岩（活動）*10、閃亮古董袋（活動）*3」。活動期間內，在克魯瑪高塔、安塔瑞斯洞窟、象牙塔副本內狩獵時，將隨機獲得「紅色星岩（活動）」，收集紅色星岩（活動）可兌換各種獎勵道具。

隱藏的星雲

【聚集！血盟根據地第4季】：11/24維護後～12/8維護前，活動期間內，每週可購買的「松木魔杖箱」數量提升為2次，並且可於製作->活動頁面裡，用實惠的價格來製作團結鑰匙（刻印）。擊倒松木魔杖首領時，可獲得包含「名譽徽章（刻印）、君主名譽箱（刻印）、名譽貢獻獎勵箱（刻印）」等豐富獎勵。

聚集！血盟根據地第4季

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