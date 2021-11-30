第七屆「台灣國際漁業展」將12月2日至4日於南港展覽2館展出，與實體展同時開展的線上展則為期一個月展期，儘管全球再刮起新病毒Omicron恐慌，唯實體展仍吸引近90家國內外參展商參展，線上展則有104家展商參與。

貿協指出，國外參展商來自韓國、越南、印尼、馬來西亞、中國大陸、貝里斯、尼加拉瓜及宏都拉斯等14國，國際化程度相當高。此外，展覽規劃「海洋智慧科技暨漁業設備」、「智慧水產養殖及育苗科技」、「水產品及食品加工技術」及「休閒釣具暨水上用品」四大展區，除了「創新產品發表會」、「養殖國際論壇」外，還有「一對一海外買主採購洽談會」等。

今年參展商主題以推動海洋永續發展，為全民食魚健康把關，包括推廣ESG理念的「臺灣海洋保育與漁業永續基金會」、導入AIoT物聯網科技技術應用於海洋電廠智慧養殖箱網的「旭東環保科技」、整合陸地及水面的水產智慧養殖系統，推動漁電共生的「寬緯科技」、以及最先進的上引式鑄造特殊工法，開發具抗菌及抗黴功能的銅合金纖維線材，應用於養殖漁網的「元祥金屬」等。

「臺灣國際漁業展」是臺灣目前唯一的漁產業國際專業展，三天的實體展覽若無法親臨或是意猶未盡，長達一個月的線上展提供數位的解決方案。貿協為掌握數位發展的趨勢，應變疫情下的邊境管制，透過雲端科技串流國內外參展商，以虛實整合的方式，建置漁業展線上線下展覽平臺，協助參展商及買主掌握全球最新漁業發展趨勢，填補跨境交流的展覽缺口。