中華電信響應政府扶植新創企業政策，6日於高雄「亞灣新創園暨5G AIoT辦公室開幕啟動儀式」，與經濟部中小企業處再一次聯手推動新創產業發展，建設亞灣新創園資通訊環境，促進國內5G AIoT與新創產業發展。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信身為高雄『亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟』重要成員，積極參與該場域資通訊建設，扮演數位經濟賦能者，協助中小企業加速數位轉型，除了期望能持續和經濟部中小企業處合作建設亞灣新創園5G專網，更期許藉由在地垂直產業鏈合作，打造南台灣科技走廊，創造更多商機。

近年為提供新創企業更完善的5G及AIoT實證場域，中華電信於108~109年攜手經濟部中小企業處，在林口新創園建置5G SA n79企業專網、5G NSA n78與5G mmWave實證場域，讓新創企業能在完整的5G實驗頻段環境下，進行5G服務實測驗證。今年雙方持續合作，於高雄亞灣新創園進行資通訊環境建置，先期佈建Wi-Fi 6無線寬頻網路，以提升亞灣新創園Wi-Fi整體服務水準，滿足AIoT設備存取服務需求，提供完善資通訊環境。

中華電信為高雄「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」重要成員，為建立完整5G AIoT產業生態系，自今年4月即進駐亞灣5G AIoT創新園區成功大樓，積極建置創新園區整體資通訊基礎設施、雲端機房以及5G網路，並整合中華電信集團創新能量，以研發創新產品、提供解決方案為目標，與雲端平台、系統整合、終端設備及垂直應用服務等廠商協同合作，率先於10月與佐臻公司攜手籌組5G智慧長照研發團隊，展開「5G高雄榮家智慧長照計畫案」，運用5G、AI及AR等創新技術，提升醫事服務的效率與能力。

中華電信表示，對於亞灣新創園區之進駐新創廠商，中華電信希望與新創業者共同攜手開拓5G、AIoT與元宇宙應用商機。