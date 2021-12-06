為了節省大量人力成本，以及增加工作效率，有愈來愈多的日本保險業者都已採用AI(人工智慧)方式來簡化並加速理賠流程。

以日本數一數二大的產物保險Sompo Japan來說，正與一家新創日企合作，共同開發AI專用的意外保險理賠系統。若一切順利，最快將在2022年4月開始使用AI來處理客戶理賠事宜。

投保人只要使用指定的App，然後再輸入相關資訊以及照片後，AI就會開始彙整分析並計算支付金額。Sompo Japan表示，用AI進行理賠工作，可將處理時間大大縮減至僅30分鐘。若以目前人力來處理相同事宜，可能需要長達兩周的時間。

據悉，Tokio Marine & Nichido已計劃從2022年2月開始，為汽車保險商品引進類似的AI系統。

而Mitsui Sumitomo以及Aioi Nissay Dowa則是希望在2022財年時，可利用AI來處理火險相關業務。