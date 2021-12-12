「2021秋鬥大遊行」今(12)日於凱達格蘭大道盛大展開，秋鬥團體、國民黨也於今日下午在台北凱道會師。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政上台發言時引用日本作家村上村樹名言「以卵擊石，在堅硬的高牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那一方」，強調面對國家機器，人民必須透過公投翻轉執政黨的不當政策。

2009年日本作家村上村樹在耶路撒冷文學獎頒獎典禮上說「以卵擊石，在堅硬的高牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那一方」，潘忠政說，我們就是雞蛋，而秋鬥就是顆超級大雞蛋，無論何黨執政，秋鬥永遠站在雞蛋那一方。

潘忠政指出，藻礁就是雞蛋，雖然藻礁一句話都不會講，但幾千年來就躺在那為人類服務，但是人類竟然用汙染以及粗暴的工程來毀滅藻礁，如果我們無法為藻礁出聲，我們的下一代就會變成難民，每位台灣人民都是雞蛋，「我們必須集合所有雞蛋投票，才能翻轉不當政策。」

作家朱天心上台短講說，12月2日到12月6日跟著秋鬥下鄉行腳，但隨後被太陽花世代的人出征，被罵說作家為何不在書房乖乖寫稿就好，為何要和國民黨一起出來無理取鬧，「我聽了真的非常火大，過頭前溪橋的時候難道沒看到飄揚的是勞動黨的黨旗嗎？連要罵的人都不清楚。」

朱天心說，這次公投除了四個同意，但最在意的其實是獨裁的發生，我們這代看著台灣民主在這麼多前輩，其中包含民進黨的黨外前輩，用青春、自由、生命將權力從國民黨手中一點一滴搶回來，我們號稱是華人社會最民主的地區，現在卻看到主張民主的政黨在掌權後一點一滴搶回權利，讓人無法接受。

朱天心指出，當政府執政無視民眾聲音，且恣意妄為時，只能用公投這樣卑微的方式補強政府施政的錯誤，以及教訓政府你們還是我們的僕人。台灣民主才30年，但其可貴不下7600年的藻礁，不願在有生之年看到前輩的努力毀於一旦，所以才選擇走出書房上街。