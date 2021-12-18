四大公投持續開票，截至目前為止，四項公投案「不同意」票都領先「同意」票。蔡英文總統晚間7點半在總統府發表公開談話，強調這次公投過程傳達出台灣人民希望走向世界等四個明確的訊息。雖然四大公投都未過關，但她強調，對於藻礁保育和食安把關，「我們也絕對不會打折扣」。

根據中選會最新統計，截至目前，四項公投案不同意票都領先同意票，蔡英文今晚在副總統賴清德與民進黨立法院黨團總召柯建銘陪同下，在總統府發表公開談話表示，今天的公投順利舉行，她要謝謝所有辛苦的選務人員，和所有參與公投的台灣人民，「無論你投的是同意或者是不同意，都是公民意志的展現」。

她說，正如她所說的，公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來要怎麼走的問題，這次公投的過程傳達出四個明確的訊息：

第一、台灣人民希望走向世界，並且願意積極的參與國際；第二、台灣人民支持能源轉型，期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能；第三，台灣人民重視生態環保，希望經濟和環保能夠達成雙贏；第四，台灣人民期待公共政策能夠資訊透明且被理性的討論。

她說，我們也看到，在這一次的公投也傳達出一些對政府施政的不同的意見，民主本來就會對政府的施政有不同的想法，政策的規劃也應該要聽取不同的意見，穩健執政是我們一貫的原則，各種想法，我們都會適當的納入政策評估跟規劃當中。

蔡英文強調，對於藻礁保育和食安把關，我們也絕對不會打折扣，她要特別謝謝賴清德副總統、行政院長蘇貞昌以及立院黨團尤其是柯總召和所有的執政團隊的同仁，這幾個月來透過一場又一場的說明會，讓大家瞭解我們施政的方向，並爭取台灣人民支持我們的主張。

她強調，這是一個能夠堅守執政價值，也願意和人民溝通的團隊，我們會繼續攜手為台灣打拚下去，她也要謝謝許多的公民團體，儘管一開始，大家對政策有不同的意見，但終究能夠透過溝通討論找到共識，找到對國家發展最好的方案，一起證明我們的民主是奠基在一個成熟的公民社會之上。

蔡英文表示，這次的公投說明以及辯論，獲得許多專家以及學者的協助，讓我們很多專業的問題可以更清楚的向社會說明，「我要謝謝他們」，我們這一次的公投再一次的見證，透過民主機制不同的意見可以互相溝通、說服、人民的意志也可以凝聚出價值的選擇，相信當每一次台灣面臨挑戰的時候，民主都會是我們最堅強的後盾。

她說，我們的眼前還有很多的挑戰，我們會繼續努力回報台灣人民的期待，再一次謝謝所有的台灣人民參與了這次的公投，執政團隊會秉持著人民的託付，繼續全力以赴，讓台灣一天比一天更好。

總統府發言人張惇涵也表示，行政院長蘇貞昌晚上八點十五分，也將在行政院召開記者會，向國人分享並對此次公投做進一步的說明。