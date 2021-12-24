總統蔡英文今日赴高雄出席橋頭科學園區選地招商啟動典禮，她期盼南台灣可以成為未來發展高科技產業的潛在競爭力，讓整個台灣將變成一個高科技廊帶，也是全球最大的高科技聚落，同時也使世界感受到未來全球發展中，台灣確實是一個不可或缺的國家。

她指出，一個計畫的成功，需要有幾個要素。第一，要有一位企圖心非常強、而且意志堅定的在地市長。第二，行政院要有非常有效率的團隊。現在從中央政府到地方團隊，可以說是一個非常成熟、有效率，而且意志堅定的團隊。

蔡英文希望，長期在北部運作的企業，能到南部來看看。橋頭除了傳統產業外，南部也有這個能量走向高科技的世代。選擇投資高雄不僅是企業的選擇，也是國家平衡發展的選擇，也是讓南部鄉親知道，高科技可以在南部生根。

在全球疫情與供應鏈重組下，蔡英文認為，全世界都在看台灣有什麼機會、看台灣下一步要做什麼？更要把台灣的潛能完整發揮出來，讓世界感受到在未來全球發展中，台灣確實是一個不可或缺的國家。

經過高雄不斷努力，讓橋頭科學園區從6年減到3年可以完成，蔡英文期盼更多企業可以進駐，政府也會全力讓橋頭科學園區在最短的時間到位，使南部也有一個高科技的重鎮出現，讓國家在面對全球競爭的時候，又有一個生力軍。