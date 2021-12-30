榮獲第56屆金鐘獎「動畫節目獎」的《未來宅急便》，是台灣首次嘗試以未來科幻為題材的動畫影集，導演邱立偉曾以「小猫巴克里」入圍金馬獎最佳動畫長片，這次再度率領台灣原創動畫團隊studio2，花了三年半的時間製作，以台灣人的生活場景為主題背景，而故事中將我們熟知的神話章回小說《西遊記》中的主要角色豬八戒，「升職」為男一號，討喜的外貌搭配上慵懶隨和的個性更加貼近一般人，讓觀眾們都相當期待。

每集12分鐘、首推出13集的動畫影集《未來宅急便》，故事背景設定在未來世界，以未來世界中的運輸業為故事主軸，探討人們在未來世界中的人際互動關係。在未來的世界裡，派送人力被無人機取代，只有無人機無法送達的包裹才會由不受公司重視的「未來人力部」接手，愛泡澡水獺爺爺是部門主管，史派德雖是老舊機器人，卻是部門得力助手，而男主角八戒則是愛出風頭、迷迷糊糊的快遞員，機器人與人類並存的未來時空，彼此逗趣又無厘頭的相處模式成為亮點。

在科技發展日新月異的現今，也許不久的將來大部分的人力需求都將被機器所取代，而「運輸業」也是首當其衝的一項產業，在未來世界中「送貨員」這項職業是否會消失？人力真的可以被機器完全取代嗎？如果被取代了，人力該何去何從呢？動畫影集《未來宅急便》將帶領大家一起思考與探討這些問題。

適合大小朋友一起觀賞的《未來宅急便》將在1/6起平日晚間六點於《中華電信MOD104頻道》、《龍華動畫台》播出。