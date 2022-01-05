立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）表示，讓台灣成立代表處不是問題，但是以台灣為名則是個錯誤，在這件事情上他並沒有獲得充分協調，引發台灣社會高度關注。前外交官劉仕傑分析立陶宛的政治體制後表示，立陶宛總統的說法，凸顯出立國內部的政治角力；同時，他也提出未來會產生的3種可能發展。

劉仕傑今天(5日)在臉書上表示，立陶宛總統Gitanas Nauseda說，讓台灣設立Taiwanese Representative Office（TRO）是個錯誤；他還說，這件事他並沒有被諮詢（consulted）。Nauseda總統並未反對「讓台灣設處」，他講的是「台灣在當地館處的名稱」，也就是TRO。這件事接下來會怎麼發展？

劉仕傑指出，立陶宛是半總統制，總統是國家元首（head of state），負責外交及國安事務。而總理是政府首長（head of government），下有14個部長（包括外交部長）。而總理是由總統任命。這個政府制度，跟台灣類似。

劉仕傑分析，立陶宛與台灣相互設處，事屬外交事務，理應總統有權拍板定案。但目前根據Nauseda總統說法，他事先並未被諮詢使用TRO名稱，「這個說法令人詫異，也凸顯出立國內部政治角力」。

劉仕傑認為，使用Taiwanese Representative Office這個名稱為台灣在全球各駐外館處首例，意義重大，但中國大陸並不能接受。接下來的可能劇本，包括：

A. 一切維持不變。

B. 台灣仍然設處，但Taiwanese Representative Office（台灣代表處）改成Taipei Representative Office（台北代表處），簡寫都是TRO，但後者在歐洲已有多例，算是給大陸下台階。

C. 台灣撤處，回到原點。

以上三種方案，個人評估C可能性最低，至於A或B，都有可能。