過去1個月內，成大、陽明交大、台大及清大等4校已依《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》成立半導體相關的創新學院，教育部長潘文忠今天在臉書表示，未來會有更多大學也會逐步開設各領域創新學院。

潘文忠表示，科技發展日趨快速，在全球激烈競爭的浪潮下，世界正面臨著更具複雜的人才培育與產業發展課題。2021年5月，立法院三讀通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，強化學術與產業之間對於頂尖人才培育的夥伴關係。

潘文忠說，半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融為現階段創新條例的五大重點領域，國立大學透過創新條例設立的研究學院，將彈性鬆綁人才培育、組織、人事、財務、設備資產、採購等事項，也讓學界與產業的合作有新的可能。

潘文忠說，以往產學合作較為單向，主要由企業提供經費、教師和學生執行計畫，不容易產生交集。現在則採「產學共創」模式，國家與企業共同投入經費，頂尖學者與業界師資共同執教，培育高階科學技術人才。

潘文忠指出，過去1個月內，成大、陽明交大、台大和清大等4校，已經設立了半導體相關的創新學院，接下來，創新條例實施的規模將由小至大，更多大學也會逐步開設各領域創新學院，透過頂尖人才的培育，讓台灣能有更厚實的力量面對世界競爭、創造更大的影響力。