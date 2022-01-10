航空貨運價量齊揚及新增運能挹助，長榮航（2618）2021年12月貨運營收創新高，達109.90億元，月增8.10％，年增86.14％。

長榮航10日公布2021年12月合併營收為123.75億元，年增71.3％，月增7.82％，為2020年1月疫情來新高，並連續三個月營收站上百億元以上，光是貨運收入就高達109.90億元，占比88.8％。

長榮航2021年第四季合併營收為342.16億元，年增61.98％，季增32.55％；累計2021年合併營收1038.72億元，年增16.65％。

法人表示，長榮航貨機新機於第四季交付三架貨機，總貨機架數增加至八架。由於空運貨運運價高漲，預期新增運能投入將帶動第四季獲利顯著提升，法人估預估長榮航第四季EPS為0.80元。

展望2022年航空產業看法樂觀，預期貨運營運維持高檔，客運業務則預期隨疫苗施打率逐步上升，各國有望陸續放寬邊境管制，客運業務將迎來復甦。預估長榮航2022年稅後EPS2.64元，考量獲利將創2010年以來新高，且客運復甦題材有助帶動評價提升。