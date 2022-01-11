新冠肺炎疫情自2020年初開始重創航空業，各航空公司客運量大幅下滑，另一方面卻造就貨運量創下奇蹟。中華航空因擁有21架貨機的優勢，2021年締造貨運新紀錄，全年貨運營收突破1000億元創下62年來最佳成績，可說是大豐收的一年。

2020、2021年全球貨運市場大放異彩，華航面臨淘汰的波音747貨機鹹魚翻身，公司快速營運重心，發揮21架貨機運能優勢，讓貨物傳遞不停歇，延續台灣與世界的經濟命脈，並在2021年締造歷史新紀錄，包括單月上百架次載貨包機、12月貨運收入154億改寫單月新高、貨運收入連續5個月破百億、全年貨運收入一舉突破1000億等。

華航表示，公司內僅約800人的貨運團隊展現戰力，積極擴展貨運版圖，尤其在機師、修護、地勤等單位的支援下，讓華航在疫情期間創造貨運佳績。

華航引進3架777F貨機，加上原有18架747-400F貨機，以21架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力，每個月飛航約540班的規模，平均每周飛航約120班，客貨機運能整合，搭配優化航班的運行及銜接效率，寫下單月上百架次客機及貨機載貨包機的業績，推升華航在全球貨運的排名。

華航指出，貨機不只往來運送防疫物資，也肩負經濟動能與民生必需用品供應的使命，小至汽車零組件、半導體晶片，大至實體汽車、晶圓精密機台；以往傳統以海運運送為主的貨物，例如電商貨、傳統紡織產業等，在海運艙位一位難求下也須仰賴航空貨運。

另疫情帶動宅經濟蓬勃發展，線上購物需求大幅增長，華航曾承運健身器材、吸塵器、遊戲機及精品名牌包，甚至還有因應虛擬貨幣盛行的挖礦機等各式貨運包機。

生鮮貨品載運需求也因無法出國而增加，以肉品及海鮮為最大宗，包含來自日本和牛、美加及澳洲的墨西哥龍蝦、波士頓龍蝦，其次為乳製品、冷凍甜品、水果及蔬菜等，還有來自非洲肯亞的鮮花、日本北海道的哈密瓜、美國加州的葡萄、澳洲的優格及蜂蜜等。

疫情間，華航除載運台灣自購的新冠疫苗，也成功爭取轉口疫苗商機，運送至東南亞及大洋洲等多個國家，迄今載運超過7500萬劑新冠疫苗，重量超過350噸。冷鏈運輸快速成長，因此溫控櫃的使用量也大幅增加，2021年華航載運上千個溫控櫃，較疫情前增長超過100％。