經濟部統計處表示，受Covid-19疫情影響及廠商庫存調整，2019年及2020年眼鏡製造業產值連續二年負成長，惟隨全球疫情逐漸可控下，全球景氣逐步復甦，2021年1-10月產值為362億元，轉呈年增8％，預估全年產值可望創新高，結束連續二年負成長。

按產品觀察，2020年以隱形眼鏡占63.6％居大宗，太陽眼鏡占7.5％，一般眼鏡占0.6％，其他鏡類及配件占28.3％。如以工廠分布觀察，主要集中於臺南市，占全國63.7％，其次分布於新北市11.9％、臺中市5.9％。

我國隱形眼鏡以出口為主，近年直接外銷比率約7成5以上。隱形眼鏡業者積極研發，除提升隱形眼鏡之功能與舒適度外，更開發瞳孔放大片、彩色隱形眼鏡、散光片及多焦點鏡片等熱銷商品，加上成立自有品牌多元行銷，積極拓展海外市場，2014年出口金額突破2億美元，2018年增至4.3億美元，呈倍數成長，2021年疫情趨緩，全球景氣穩定復甦，全年出口金額5.3億美元，創歷史新高，較上年增加23.5％。

出口市場以銷往日本、中國大陸及香港為主，2021年各占43.5％、43.2％；惟隨日本隱形眼鏡彩片市場飽和，成長放緩，對日本出口占比漸次減少，與2014年相比，降27.9個百分點，對中國大陸及香港則增加32個百分點，主因視為美妝一部分的隱形眼鏡彩片在中國大陸流行，加上電商銷售優勢帶動需求攀升所致。