新北市明起恢復區間測速執法。（警方提供）

新北市警察局本月20日公告新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2至32.2公里區間測速恢復執法，將於明（24）日起實施，警方統計21、22日北宜公路26.2至32.2公里超速車輛占比為1.61％，較宣布前1周5.92％下降7成多，顯見大多數用路人已能依速限行駛。

為有效防範交通事故發生，新北警2018年在北宜公路19至23.1公里建置區間平均速率科技執法設備，自2019年4月起正式實施後，違規下降9成、事故下降5成，且未發生死亡交通事故，成功達到降低事故傷亡的目標。

自2021年1月因資安疑慮暫停使用後，北宜公路違規及事故均有增加趨勢，2021年全段共發生9件死亡事故，較2020年4件增加125％，事故比率嚴重上升。

新北交通警察大隊表示，確認區間設備通過準確度檢定及資安檢測後，考量北宜公路26.2至32.2公里路段近10年總計發生交通事故779件，含7件死亡事故，為其他路段將近2倍，故優先列為恢復區間測速執法重點區段。

交大表示，用路人在危險易肇事路段只要依相關警、提示牌面，保持穩定正常行駛速度、行經彎道確實減速，平均速率即可低於速限，可確保行車安全，科技執法將針對嚴重超速違規優先取締，主要遏止惡性違規肇事，減少交通風險，降低交通事故傷亡為目標。