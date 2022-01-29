新北市警察局於1月24日起於北宜公路26.2公里至32.2公里、台64線中和段以及新店區環河路恢復區間測速，實施5天以來累計取締達117件違規。（新北交大提供）

新北市警察局於1月24日起於北宜公路26.2公里至32.2公里、台64線中和段以及新店區環河路恢復區間測速，實施5天以來累計取締達117件違規。（新北交大提供）

新北市警察局於1月24日起於北宜公路26.2公里至32.2公里、台64線中和段以及新店區環河路恢復區間測速，實施5天以來累計取締達117件違規。警方表示，整體違規比例較恢復執法前下降近7成，事故下降近5成，顯見絕大多數用路人均能依速限穩定行駛。

新北市交通大隊統計，實施首5天北宜公路26.2公里至32.2公里違規64件，嚴重違規車輛（車速61KPH以上）占總通行車輛2.33％；台64線中和段違規43件，嚴重違規車輛（車速91KPH以上）占總通行車輛0.16％；新店區環河路違規10件，嚴重違規車輛（車速81KPH以上）占總通行車輛0.02％。

新北交大表示，各區間路段共發生事故3件（A2事故1件、A3事故2件），整體違規比例較恢復執法前下降近7成，事故下降近5成，顯見絕大多數用路人均能依速限穩定行駛。

經分析違規車輛行駛速度，北宜區間路段測得最高平均速率88KPH、台64線中和段最高平均速率115KPH、新店區環河路最高平均速率101KPH，雖尚未達道路交通管理處罰條例法定危險駕駛程度，但超速行駛遇有突發狀況時會減少反應時間，且容易操作失控而導致事故，尤其北宜公路彎道多，超速行駛風險更高，事故嚴重程度也隨之增加，危害得不僅是自己甚至是其他用路人的行車安全。

警方呼籲，新春期間北宜為重要替代道路，提醒駕駛人依速限穩定行駛，不需盯著儀錶板計算車速及通行時間，也不要有急煞或停車的狀況，否則可能造成追撞事故，保持穩定正常行駛速度、行經彎道確實減速，平均速率即可低於速限，而科技執法會針對嚴重超速違規優先取締，主要遏止惡性違規肇事，以減少交通風險、降低事故傷亡為目標。