路況預報（中部區域）。（高公局提供）

路況預報（南部區域）。（高公局提供）

今天是春節連續假期除夕，根據高公局統計，國內截至上午12時，國道全線交通量為30.2百萬車公里，預估今日交通量為90百萬車公里。今日上午國道全線路況大致正常，下午將有5個壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等，建議民眾避開。

高公局表示，今日上午9時42分於國1南向嘉義系統出口匝道發生小客車翻覆事故，占用出口匝道，於上午10時13分排除；11時0分於國1北向222.3公里處發生1輛小客車翻車事故，占用內側、中間車道，於上午11時17分排除，1人受傷，造成後方車流回堵2公里(詳附圖2) ；11時03分於國1南向安定入口匝道發生1輛小貨車、2輛小客車追撞事故，占用入口匝道，於上午11時36分排除 (詳附圖3)，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

今日下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另提醒民眾，開車務必保持車間距，勿任意變換車道，返鄉可多利用「國3新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。

為避免塞車分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」高公局祝春節龍騰虎蹴，快樂出門，平安返家。

另公路總局統計，截至中午12時止，除台9線新城路、三棧路及北埔路段上午有零星車多情形，省道路況大致順暢；觀光風景區部分，天祥遊憩區及太魯閣國家公園目前停車場停車率已達85％，請用路人前往上述路段或風景區時，預先留意路況，並請密切注意省道上資訊可變標誌(CMS)發布之路況及停車率資訊，適時改往其他景點遊憩，或善用大眾運輸前往。

公路總局預估，今日中午過後，省道及快速公路路況可維持順暢，呼籲用路人行車時依速限行駛，勿疲勞駕駛、勿酒駕，公路總局將持續於警廣、幸福公路APP、沿線CMS播放相關路況及替代道路資訊，請用路人出門前先查詢以掌握省道最新路況資訊。

春節連假期間，公路總局仍呼籲有返鄉旅遊旅運需求民眾搭乘公共運輸，該局除已請客運業者備妥充足運能，並視場站候車人潮機動加開班次外，亦即時監控重點客運場站疏運情形，以達各重點客運場站站不留人目標。

除了籌措充足運能外，公路總局亦請業者確實執行人車安全整備及防疫措施，於場站、候車地點或高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，請民眾安心搭乘，如有搭乘公路客運需求，亦請務必配合實聯制、量測體溫等防疫措施。