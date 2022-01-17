東陽2021年自結每股稅前淨利1.37元 09:122022/01/17 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結2021年12月合併稅前淨利3714萬元（含12月認列匯兌損失1255萬元），年增63％；累計全年合併稅前淨利7.58億元、年減18％，累計每股稅前淨利1.37元。 東陽總裁吳永祥表示，雖然缺櫃、缺艙位、缺晶片等因素持續影響，東陽2022年持續整理整頓，優化產線，同步加強輕量化新技術、新工法，開發新產品，提高整體競爭力。 2021年獲利締新猷 臺企銀資產品質 歷年最佳 臺企銀2021獲利創新高 資產品質歷年最佳 #東陽 #每股稅前淨利 #合併稅前淨利 #認列匯兌損失 #總裁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 志光教育科技集團 頒200萬大學助學金 04:102021/12/28 投資理財 中鋼 去年營收創高 04:102022/01/16 證券．權證 中華電信2021年每股盈餘4.61元 超越全年財測 19:502022/01/10 財經 臺灣企銀獲利締新猷 資產品質創歷年最佳 16:222022/01/11 財經 新東陽年貨市集開跑 年菜預購中 04:102022/01/09 焦點要聞 力積電 去年淨利激增三倍 04:102022/01/15 證券．權證 《資訊服務》傳奇2021年每股盈餘1.29元 10:002022/01/15 財經 云辰、統創 力助北市大陽光種子計畫 04:102021/12/29 產業特刊 《汽車股》東陽2021年營收年增6％ 缺貨、塞港傷體質 09:092022/01/10 財經 《證交所》鼎基通過上市審議會審議 08:352022/01/05 財經 自家人買豪宅 潤泰新獲利進補 04:102021/12/29 證券．權證 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 台積電攻破700城門快了？專家爆關鍵時間點：散戶大驚 - 財經 防駭!千萬證券戶限期改密碼 - 財經要聞 - 工商時報 航運塞爆恐成世紀噩夢！專家爆美國人做錯這件事 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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