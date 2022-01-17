東陽（1319）自結2021年12月合併稅前淨利3714萬元（含12月認列匯兌損失1255萬元），年增63％；累計全年合併稅前淨利7.58億元、年減18％，累計每股稅前淨利1.37元。

東陽總裁吳永祥表示，雖然缺櫃、缺艙位、缺晶片等因素持續影響，東陽2022年持續整理整頓，優化產線，同步加強輕量化新技術、新工法，開發新產品，提高整體競爭力。

2021年獲利締新猷 臺企銀資產品質 歷年最佳
臺企銀2021獲利創新高 資產品質歷年最佳
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