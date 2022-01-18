勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所18日在「2022年台灣資本市場發展趨勢與展望記者會」宣布全面推動「Well-being人才政策」，為全體員工加薪，調幅將優於軍公教加薪4％，基層或新進人員更可達10％，在少子化時代全力搶人才。

根據內政部統計，2021年全年出生人數15萬3820人，續創史上全年新低數，死亡人數則為18萬3732人，等於死亡人數足足比出生多出近3萬人。自2020年起，我國人口自然成長「死亡交叉」後，已連續兩年「生不如死」，且差距日益擴大。

勤業眾信總裁柯志賢表示，現在台灣受惠於中美貿易戰的供應鏈移轉、晶片需求大爆發挹注我國科技業成長等，但各產業面臨榮景，必須擴張產能以滿足市場需求。

惟目前我國多數產業皆面臨缺工危機，柯志賢坦言，產業界不只缺藍領基層，也缺白領主管，因此勤業眾信啟動全面調薪搶人才。

除了給人才更好的待遇以外，勤業眾信也推動混合辦公模式（Hybrid working model），也就是在主管同意的情況下，員工一周有數天可在家或遠距工作，等於實體與遠端工作成為勤業眾信職場新常態，提供員工更高的時間彈性和工作場域自主權，發揮更高的生產力。

出生於1970年次的柯志賢也是「年輕總裁」，他也深知年輕世代需求，柯志賢指出，現在新鮮人找工作不只是看外在薪資報酬，還有工作場域的發揮空間及成長機會。為此，勤業眾信也積極運用國際四大資源，建置科技工具培養員工數位化與跨領域知識，提供內部流動學習機會，以利留才。

另外，勤業眾信除了引進會計、商學等領域人才外，非審計部門也要招募工程、基礎科學、電機、資訊、環境工程等多元人才，提供平台，讓員工擴大視野，跨部門、跨領域學習成長。