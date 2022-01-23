澳洲與英國於21日召開「外交暨國防部長（2＋2）會談」（AUKMIN），外交部今天表示，該會後聯合聲明首度強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸議題和平解決，以及支持台灣有意義參與國際組織，外交部高度歡迎與感謝。我國政府也將持續與澳洲、英國等理念相近國家緊密合作，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

此次AUKMIN會議在澳洲雪梨實體召開，澳洲外長潘恩（Marise Payne）、防長杜登（Peter Dutton）及英國外相特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）親自與會。

外交部副發言人崔靜麟指出，自本月以來，包括1月6日「日澳元首（視訊）峰會」、1月20日「日法外交暨國防部長（2＋2）會談」及1月21日「美日元首（視訊）峰會」均申明對台海安全情勢的重視，持續凸顯維持台海和平與穩定已經是世界主要民主國家元首及領導階層的高度共識。

此次AUKMIN聯合聲明內容並指出，澳英兩國將持續推進「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）、「五眼聯盟」（Five Eyes）及印太戰略與軍事科技合作，捍衛國際規則及自由民主價值觀、共同應對氣候變遷挑戰、反對經濟脅迫，並對南海、緬甸情勢、新疆人權、香港自治、俄羅斯在烏克蘭邊界的軍力集結行動表達嚴正關切。

外交部強調，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色；澳洲、英國是我國在印太區域的重要朋友，也是理念相近的夥伴，我政府將在既有堅實基礎上持續與澳洲、英國等理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。