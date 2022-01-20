我國向輝瑞採購的新冠抗病毒新藥Paxlovid將於農曆年前抵台，衛福部長陳時中今天證實，新採購的抗病毒藥物確定比預期的時程提前，將在農曆年前到貨，對此台灣輝瑞藥廠表示，為盡力配合政府防疫，傾全力動員在全球供應配額下，爭取到政府採購需求數量，讓國內患者得以接受與國際同步的最新治療藥物。

輝瑞大藥廠總裁葉素秋指出，全球各地的疫情仍十分嚴峻，各國對於抗病毒口服藥物需求孔急。為確保國人健康，主管機關以最快的速度，完成相關審核，通過輝瑞新冠抗病毒口服藥物的緊急使用授權（EUA）申請。在此同時，輝瑞也傾全力動員配合政府的防疫努力，在全球供應配額下，爭取到政府採購需求數量，並緊扣每一個環節，加速藥物抵台時間，讓國內患者得以接受與國際同步的最新治療藥物。

葉素秋說，在政府與輝瑞通力合作之下，輝瑞新冠抗病毒口服藥物，預計將提前於農曆新年前抵達台灣，屆時可望為國內防疫增添助力，讓大家安心過年。

我國採購2萬人份Paxlovid療程藥品，適用於發病5天內的成人與12歲以上、體重至少40公斤的兒童，且具有重症風險因子之輕度至中度的新冠確診者使用。