不明感染源6起 羅一鈞曝：本土已10條Omicron傳播鏈

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經基因定序發現，宜蘭、雙北房仲這兩起群聚病毒株是Omicron，但是與先前桃機、高雄港兩起群聚不同，目前正在就他跟境外移入個案序列比較。國內至今累積10起Omicron獨立傳播鏈。

羅一鈞說，初步往一些方向考量，看是否與足跡有重疊地緣關係的個案比較，再和大家報告，但宜蘭、雙北兩案的Omicron也不同，兩起先列為分開的案例。

羅一鈞表示，圓山房仲案與礁溪酒店案兩起群聚的Omicron不同，最主要兩條是桃機開始的接著是高雄港的群聚，另外還有零星的為三個醫院的不同序列，以及機場防疫人員、防疫計程車司機兩人，先前共8個不同傳播鏈，再加上今天台北，新北兩起，目前國內共有十條不同的Omicron獨立傳播鏈。

至於如今列為要關注的不明感染源的傳播鏈共有6起，指揮官陳時中表示，桃園3起，（加貝爾幼兒園、龍潭退休人員、大湳市場） 宜蘭礁溪酒店1起，北市房仲業者1起、亞東醫院新增1起。

陳時中表示，桃園因為是剛出來的還要釐清，這些都是都要先有想定一個可能性，很多資料要證實，沒辦法證實的話就是要觀察。