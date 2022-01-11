臺灣企銀營運動能持續穩健，臺企銀公布2021年度全年自結合併淨收益、各項提存前稅前淨利，數據皆比起前一年度成長，整體獲利表現亮眼，創下歷年最佳成績。

臺企銀公告，2021年1月至12月合併累計自結各項提存前稅前淨利109.99億元，於提列各項提存52.19億元後，合併累計自結稅前淨利57.80億元（繼續營業單位合併累計自結稅前淨利57.80億元），合併累計自結稅後淨利51.27億元，合併每股稅前盈餘（EPS）為0.75元，合併每股稅後盈餘（EPS）為0.66元，合併每股淨值13.13元。

臺企銀2021年1月至12月自結合併淨收益241.26億元，較2020年同期成長10.32％、各項提存前稅前淨利109.99億元，較2020年同期成長16.50％，以上皆創歷年新高。

臺企銀強調，於推展授信業務的同時，嚴格加強授信品質管控與風險分散，資產品質已大幅提升，逾放比率持續降減，2021年12月底逾放比率為0.28％，創歷年來新低；覆蓋率亦持續提升，2021年12月底覆蓋率為422.69％，亦創歷年來新高。

臺企銀表示，衝刺中小企業核心放款業務，放款餘額及戶數皆明顯增長，財富管理業務成長幅度亦顯著，帶動獲利優於同期。

臺企銀強調，面對市場環境變化，會持續將ESG融入金融服務中，同時積極參與聯貸市場、擴大放款規模，提升中小企業放款市佔率及整體收益，使業務獲利多元化。