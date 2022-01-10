華航集團12月份合併營業收入為169.18億元，創下單月歷史新高紀錄，較去年同期增加65.65億元，增幅63.41％。其中客運收入5.89億元，較前月增加17.91％，主因12月開始迎接陸續返台過年的旅客人潮。貨運收入為154.27億元，較前月增加9.49％；較去年同期增加64.26億元，增幅71.39％，再寫下貨收新高。

華航表示，主因時值貨運傳統旺季，出口艙位需求穩健強勁，艙位保持高裝載率，運價維持高檔，致使整體貨運收入較去年同期大幅增加。

華航董事長謝世謙表示，在全體華航員工的團隊合作下，2021年營運表現非常不錯，特別感謝貨運團隊和辛勞執勤的前艙機師，以及修護、地勤等單位的支援，才有這來之不易的成果；同時感謝企業工會的大力支持，得以在去年完成團協簽署，一起實踐永續經營的決心。展望2022年，期待華航好還要更好、要更上一層樓，將繼續以貨運為營運重心全力衝刺，也密切關注客運市場動態，審慎佈局。

華航貨運自2021年8月起，已連續5個月突破單月百億元收入，Q4更是連月成長，主因為積極整合客貨機運能配置，提高貨機比重優先布局於營收較高之利基航線，有效掌握旺季商機。新型病毒擴散導致全球疫情升溫，防疫檢測物資需求回溫，但海運壅塞情況持續，供應鏈問題依然嚴峻，展望2022年第一季航空貨運需求持續穩定，3C高科技、汽車零件、半導體、電商貨運市場仍然殷切，往歐美艙位需求強勁。

雖1、2月受新、舊農曆年假期影響中國大陸、香港地區出口貨量，然華航已預做準備，加強東南亞運能佈署、增加台灣本地攬貨力道，並配合市場需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等貨源；同時配合短期高價包機，彈性調整運能及提高貨機使用率，機動調節客機載貨航班配置，爭取整體最佳營收。預期第一季將持續呈現供不應求態勢，運價可維持相對高檔水準，貨運營收依然樂觀期待。