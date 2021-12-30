台灣當代文化實驗場（C-LAB）以舊空軍總司令部為基地，但成立三年來因定位不明又預算縮減，引發立委質疑。文化部長李永得表示，未來將持續擴充內容，讓C-LAB有更豐富的文化表現。

教育及文化委員會30日審查111年度文化部及所屬單位預算案，立委林奕華表示，當時說要把C-LAB當作一個藝文實驗基地，但預算卻縮減，113年度的新規劃也看不到，希望文化部提出實質規劃，別讓民眾失望，「看不出對空總整體規劃是什麼，附近的居民本來也很有期待，但有被騙的感覺。」

李永得表示，C-LAB本質上是藝術文化的實驗場，實驗場做的是「creator」（創造者），「這個creator到底創造了什麼？這需要累積，而且我認為不需要限定題目，就好像英國BBC的第四頻道（channel 4），就是英國最前衛、沒地方發表的東西，就到這邊發表，它規定這個電視台收視率不能超過1，超過就叫作一般的大眾藝術，收視率要在零點幾，才叫作前衛，反而現在賺錢，所以這個頻道的設立目標是為了鼓勵國民創意，這是文化重要的根本。」

李永得表示，實驗的場域有很多，不一定要在特定的基地，未來也不會只有單一實驗場，「例如：國家影視聽中心，我認為音響就比我們聲響實驗室要進步。還有國美館也弄一個全沉浸式的空間，那個也是一種新的實驗。我們在展示展覽光影藝術節、聲響藝術節，這些其實都在做實驗。」李永得表示，文化部會持續鼓勵具前衛性、前瞻性的藝術表演。

此外，關於C-LAB所提出的空總都市計畫案變更，文化部也已積極地跟台北市政府溝通，北市府希望能有40％回饋，文化部認為文教區不需要回饋，目前正在積極溝通。