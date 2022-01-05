楊麗花（左）、陳亞蘭一起到場送友人最後一程。（羅永銘攝）

國民黨主席朱立倫（右）慰問楊麗花。（羅永銘攝）

文化部部長李永得（右）代表頒贈總統褒揚令，曾仲影長子曾英峰代表受贈。（羅永銘攝）

新北市市長侯友宜到場致哀。（羅永銘攝）

資深導演曾仲影去年12月11日壽終正寢，享嵩壽100歲，今舉辦告別式，早年曾合作過多次的歌仔戲「四大小生」楊麗花，攜得意門生陳亞蘭出席致哀，楊麗花說，曾仲影最早是拍電影、做電影配樂的，是她把曾仲影找來做歌仔戲配樂，展開「跨界」事業版圖。

楊麗花形容自己跟曾仲影是知音，以前很多歌仔戲的舊歌改新歌、觀眾喜歡的歌，都是出自曾仲影之手，稱他才華過人，喜歡什麼調、什麼歌都能馬上做出來，兩人合作愉快，曾一同打下一片美好江山；陳亞蘭則補充說：「楊麗花現在已經不出面了，但她說這次一定要來，很早就安排好了，是代表英雄對英雄的尊重。」

資深導演林福地也早早抵達參與公祭，他跟曾仲影合作過兩部電影，都是台語片時代的佳作，林福地說：「我們平常還是經常有聯絡，他在新北音樂廳演出時我也來看，導演協會去香港、大陸都會在一起，之前他身體都很好，80幾歲還去廈門教書，我去拍《廈門新娘》，他還很常來找我。」另導演朱延平、資深剪接師廖慶松也都有到場送友人最後1程。

曾仲影一生創作無數，作品領域橫跨戲劇、電影、流行音樂，自1950年代起陸續為上百部電影、上千集電視歌仔戲譜寫配樂，是許多台灣人的兒時記憶，在台灣影視音樂界是不可或缺的重要作曲家，除影視配樂作品外，更包括戲曲、歌舞劇、民謠，甚至耳熟能詳的流行歌曲〈藍色的夢〉、〈一顆流星〉等。

綜其生平，曾仲影豐厚台灣地方戲曲影音、發揚國家藝術文化美學，故文化部部長李永得今代表頒贈總統褒揚令，由曾仲影長子曾英峰代表受贈。國民黨主席朱立倫、新北市市長侯友宜也均到場致意。