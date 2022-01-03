范少勳（前排左起）、范揚仲、温貞菱新年第1天出席映後座談。（牽猴子提供）

電影《不想一個人》導演范揚仲和主演范少勳、莫允雯、温貞菱新年仍馬不停蹄跑映後座談，為了應景虎年的到來，温貞菱特別準備新年賀詞、逗趣地以台語說：「祝福大家健康、幸福、發大財！」導演和演員們近距離與觀眾互動，逗得全場樂翻天。

《不想一個人》每個角色之間沒有為了愛而爭風吃醋，導演范揚仲映後時透露，片中也僅出現兩次「我愛你」，他說：「其實人跟人從相遇到相處、相愛，只要有1個瞬間是最美的那就夠了。」最新釋出的演員訪談花絮中，飾演恩客的納豆點出：「電影呈現出這個社會上大家都非常渴望跟別人交流，但是卻又很孤單和寂寞。」莫允雯更是淚崩坦言：「這個角色強迫我去面對以前不斷想藏起來的情緒，希望可以學會放下，並繼續往前走。」

電影裡除了演員的精彩表現，隱身在場景裡頭的當代藝術作品也是一大亮點，藝術顧問王咏琳聚集了常玉、蕭勤、亞紀畫廊等近20位藝術家和藝術單位，總價值超過數千萬元，最高的保險金額更要價500萬元。王咏琳分享每1樣藝術品的選擇，除了符合莫允雯所飾演的年輕畫廊經理乃文的品味之外，也要協調各個場景中藝術品出現的意義與隱喻。

王咏琳表示，最困難的挑戰莫過於借到知名法國華裔畫家常玉的作品《花鳥》，這件作品是片中最關鍵的一幅畫，也是乃文的人生境況和回憶，電影團隊花了很多力氣才向史博館取得複製的授權。