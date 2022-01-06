王柏傑（左）、李銘忠主演《台灣犯罪故事》如火如荼製作中。（Disney＋提供）

影音串流平台Disney＋今（6日）公佈更多亞太地區內容，包括《梅艷芳》（導演版）、《King of Savvy》、《台灣犯罪故事》（暫名）以及《人世間》。其中以5集劇集形式剪輯的《梅艷芳》（導演版），會加入超過1小時未曝光片段，將於2022年2月2日起於Disney＋獨家上線。

屢獲殊榮的香港歌手及演員梅艷芳，是亞太地區最具代表性的女藝人之一。被譽為「東方瑪丹娜」、於亞洲擁有眾多狂熱支持者的她，為粵語流行樂壇不斷作出突破和貢獻，深受觀眾歡迎。電影《梅艷芳》由梁樂民執導、江志強監製，找來古天樂、王丹妮、劉俊謙等主演，於上映期間掀起不少話題，導演梁樂民表示：「梅姐的人生精彩燦爛。電影版本因為片長所限，需在內容上作出取捨。現以5集劇集形式於上架，可以將原始劇本情節盡情呈現。感謝Disney＋ 給我們團隊機會，讓大家在家就可以跟梅姐一同經歷她的非凡人生。」

即將上線的導演版，將深入探討梅艷芳一生，並交待更多梅艷芳童年成長的點滴，包括她與梅愛芳之間深厚動人的姐妹情、與另一位香港巨星張國榮廣為人知友情背後的真摰情感，以及更深入的愛情經歷。片中亦會首次展現其經典名錶廣告造型，同時收錄更多膾炙人口的名曲。除了全新片段之外，5集劇集的故事結構、配樂、調色將會重新編排整理。已於戲院觀賞過《梅艷芳》的觀眾，將有更深度的觀影體驗，能以不同角度再次回顧這位一代巨星以及她的璀璨時代。

至於韓國作品，Disney＋今年將會推出另一部即將投入製作的韓國劇集、Star品牌旗下原創作品《King of Savvy》，是部關於賭場之王、充滿犯罪與動作打鬥元素的故事。由屢獲殊榮、備受尊敬的黑色動作驚悚電影《原罪犯》演員崔岷植主演，並由韓國驚悚電影《犯罪都市》導演姜允成執導。故事中關於生存、不惜一切冒險和捲土重回賭局的情節將會深深吸引觀眾。

大中華區方面，Disney＋ 將會發佈由同名小說改編而成的華語劇《人世間》。小說於2019年榮獲華語文學最享負盛名的獎項之一「茅盾文學獎」，故事講述一名藍領工人以及其家人於不同世代中經歷的各種社會變化，由雷佳音、辛柏青、宋佳主演；去年11月開始拍攝的12集原創華語心理驚悚劇集《台灣犯罪故事》（暫名）如火如荼製作中，以真實犯罪案件為創作啟發，劇集深入探討4宗案件：家庭恐怖襲擊大屠殺案、令人毛骨悚然的強姦案、謀殺案以及欺詐案。由鳳小岳、施柏宇、薛仕凌、林予晞、李銘忠、王柏傑等人主演。