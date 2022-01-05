家屬拿出林爸爸和2名女兒目前在醫院治療中的照片。（洪靖宜攝）

林家阿嬤還一度哭到頭靠在桌上。（洪靖宜攝）

家屬表示目前有2個帳戶提供捐款。（洪靖宜攝）

高雄酒駕撞毀一家四口 社會局設捐款帳戶盼大眾幫助

去年12月26日高雄林姓一家四口遭酒駕黃姓男子撞上，母親傷重不治，父女3傷都在醫院治療中。雖然醫藥費自付部分，已由醫院吸收，不過家屬指出，過世的范小姐和正在加護病房的林先生都是家中支柱，現在倒下，未來復健之路漫長，希望透過社會大眾伸出援手。

林家一家四口遭酒駕男撞毀天倫之樂，造成一死三重傷，目前受傷的3人雖無生命危險，但經濟陷入困頓，高雄里長聯誼總會主席劉啟芳接獲當地里長通報，發起募款活動，5日上午在高雄市鳳山區誠德里里長辦公室，偕同家屬一起舉行記者會。

林家阿嬤在旁人攙扶下到記者會現場，她整場記者會摀著臉哭，有時還哭到發出悲傷的啜泣聲頻頻拭淚，拿著衛生紙，甚至還哭倒在桌子上，讓人看得不捨，還崩潰哭喊：「怎麼辦啊」，最後才拿起麥克風感謝長庚醫院市府和社會大眾幫助，也提到兒子的未來她沒有把握幫助，希望能靠大家協助。

林男的莊姓妹婿表示，感謝各界提供幫助，一直到現場還沒有跟爸爸還有兩個女兒說媽媽已經過世的事，在病情穩定前不讓他們知道，但夫妻是家中支柱，未來復健之路有多長沒有人知道，到目前為止，肇事者沒有慰問和關心，到最後如果他雙手一攤，經濟重擔還是回到我們一家人身上，看著雙親在家中和醫院來回奔波，他們能提供的也有限，才會希望透過大眾伸出援手，只希望一家人未來的路能平順堅強。

家屬拿出目前父女在醫院中的照片，一張是妹妹在躺在病床上，頭髮已剪短，頭部也包紮著，而林先生則是因為腦、胸、頸椎、骨盆和腳都有受傷，全身包紮虛弱的躺在床上，另外還有姐姐牙齒被撞斷，雙腳骨折，兩腳包紮，雖然姊姊意識是較為清楚，但爸爸和妹妹是時好時壞，姊妹倆已經轉一般病房，而爸爸還在加護病房，雖然目前病情有好轉，但未來還是很難說，詳細病情還是要由院方說明較為準確。

林先生的妹婿表示，民眾的愛心捐款有兩個帳戶，一個是林先生私人帳戶，一個是社會局的專戶，兩個帳戶同步收款，他提到匯到林先生個人帳戶的善款未來用在哥哥身上，他出院後自行運用在復健或是教育費或是生活開銷等，但於善款沒有預設目標，也沒有過問，不清楚累積金額有多少。目前所需經費不高，但都是為了他們一家未來打算，才希望社會大眾幫忙。

當地誠德里里長陳世寶表示，在社會局尚未開通前先用林先生的私人帳戶收善款，目前社會局的「1226林家車禍事故案」專戶已經開通，兩個帳戶並行收款，但盡量還是捐款到社會局提供的帳號中。

高雄里長主席聯誼總會總主席劉啟芳表示，拿出約8萬多善款，當中包含社區發展協會、寺廟、鳳山里長和志工隊等，先提供給林家人使用。他也強調，未來不會幫忙收款，請民眾直接匯到林先生帳戶中或是社會局的專戶當中。