疫情升溫，全民搶打第3劑疫苗，中央1922預約平台也將重啟，挨批動作太慢。台北市長柯文哲10日不滿表示，1922系統令人頭痛，一下子開、一下子關，不曉得該怎麼辦，將和中央討論系統要怎麼介接。

柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，從過去經驗，網路預約接種疫苗，台北市大概有超過10％的人戶籍不在北市，但這本來就是預料中的事。

他分析，北市戶籍人口約250幾萬，以手機通訊來看，晚上測試約有270萬人在北市過夜，中午在北市則有350萬人活動，北市1天有10萬人到外縣市工作，外縣市1天有90萬到北市工作，多了80萬人，白天有90萬非北市籍民眾進到北市工作，所以會在北市醫院打疫苗，不可能說不是北市籍民眾就不准打，特別是以前為加速接種、方便民眾，祭出免100元掛號費，也會吸引人到北市施打，但同島一命，沒有理由說台北的醫院不讓非北市民接種。

柯文哲不滿說，中央1922系統很令人頭痛，一開始北市推出預約系統，中央等到65歲以上長者打完，1922系統才上線，北市系統停掉後，發現65歲要打第2劑，整個就大亂，用到後來中央系統不曉得哪出問題，北市開出來的量和實際預約的差20％，造成很多醫院抱怨準備那麼多疫苗，結果來的人那麼少，後來1922系統停掉，北市就又把自己的系統拿出來，現在1922系統又要再上線，一下子開一下子關，也不曉得怎麼辦，要和中央討論怎麼介接。

副市長蔡炳坤說明，依過去預約狀況統計，第1劑外縣市在北市接種的人數約14％，第2劑約10至11％，除了北市系統提供疫苗預約外，各大醫院也有自行的系統安排接種，有各種不同需求，有的是AZ、高端，也有醫院提供4種疫苗服務，每周有7萬多的量，台北車站一樣持續有莫德納第1、2劑接種服務，昨天有1500多位接種，人數也相當多。