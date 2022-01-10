神岡托嬰中心暨親子館10日舉行動土儀式，市長盧秀燕出席。（陳淑娥攝）

神岡托嬰中心暨親子館10日舉行動土儀式，市長盧秀燕出席。（陳淑娥攝）

神岡托嬰中心暨親子館10日舉行動土儀式，市長盧秀燕出席。（陳淑娥攝）

台中市神岡托嬰中心暨親子館10日舉行動土儀式，市長盧秀燕出席表示，神岡地區人口逐漸密集，長期以來沒有公托及親子館，這是台中市第一個新建的公托，未來將可收納52位寶寶，減輕年輕人負擔，讓他們願生敢養。

盧秀燕指出，神岡地區現在人口密集，年輕人也很多，但長期以來沒有公托及親子館，市府湊足3400萬元預算，特別感謝立委楊瓊瓔委員爭取中央1800萬元經費，以及議員的支持預算，市府自編1600萬元，今天開工，預計明年3月可完工。

盧秀燕說，這是一座大型的公托，可以收納52位寶寶，一樓親子館也可提供0到6歲小朋友免費來玩。希望公托公幼倍增計畫，讓台中市年輕人願生敢養，減輕他們的負擔。

社會局長彭懷真表示，神岡托嬰中心暨親子館以「家的開始」為設計發想主題，外觀示意圖有各式各様顏色的小房子，塗飾逗趣的彩繪圖樣，象徵「幸福的家，從台中開始，從神岡出發」，希望構築一間充滿幸福、希望的場域，作為神岡地區民眾幸福家庭的起點。

社會局指出，神岡托嬰中心暨親子館預計提供52名0-2歲嬰幼兒托育服務、0-6歲嬰幼兒及其家長托育詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱，以及早期療育等福利服務；以提升照顧者教養能力及育兒知能，減輕照顧負荷。

今日動土儀式，包括立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、蕭隆澤、徐瑄灃以及周永鴻等均共襄盛舉。