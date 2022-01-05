進入2022年，隨著減碳，乾淨能源，碳中和主題成為全球資產管理的共同焦點，ICE與中信投信搶發台灣第一檔電池與儲能科技概念的ETF。ICE亞太區債券與資料服務主管Magnus Cattan5日透過連線表示，過去兩年，大趨勢主題型ETF可說是台灣最受投資人歡迎的商品之一。ICE指數公司掌握趨勢已與多家投信業者合作了包括5G通訊、半導體、電動車、基因免疫等主題指數作為發行ETF的追蹤指標。此次與中信投信搶抓兩大趨勢「乾淨能源」與「電動車次主題」的產品。

Magnus Cattan指出，電池產業中最讓人熟知的就是鋰電池。也就是電動車中的核心零部件。鋰電池最初是由埃克森美孚的化學家斯坦利·惠廷厄姆（Stanley Whittingham）在1970年代開發的，但一直到1991年才首次被索尼用於該公司的手持錄像機的商業用途。雖然第一批電池用於消費電子產品，但鋰電池現在佔全球電網電池存儲市場的90％以上。這些電池已部署在廣泛的儲能應用中，小如智慧型手機，大到電動車等都需要這項技術。

目前全球最大的幾家鋰電池製造商業績與股價都因電動車需求的成長而有驚人的表現，包括大陸的寧德時代、美國的鋰礦生產商雅保、韓國三星、LG化學等其股價漲幅完全不遜於電動車廠。

Magnus Cattan解釋，儲能技術發源以久，自1900年代起人類開始水力發電後，科學家就不斷的思索如何開發更有效率的儲能技術就。過去石化燃料時代，電力儲存技術尚不需非常精進。然而隨著減碳成為未來20至30年的重要全球政策。乾淨能源重要性日益提高下，更有效率的乾淨能源儲存方案已經刻不容緩。

舉凡世界各國，乾淨能源都是能源政策重點，乾淨能源作重要的核心科技項目就是儲能科技。台灣承諾到2025年逐步淘汰核能發電，並以可再生能源容量填補這一空白。這將使乾淨能源產能以 18.6％的複合年增長率增長。一旦一個國家承諾使用更多的可再生能源，電池存儲技術就變得至關重要，以確保即使在沒有陽光照射或風力不足的情況下，家庭和企業也能供電。

全球最知名的儲能專案就是位於澳洲的特斯拉大電池專案。澳大利亞南部的 Hornsdale Power Reserve是一個100兆瓦的電池，由特斯拉製造，用於穩定電網，其能源來自附近的風電場，為 30000多戶家庭提供電力。

ICE是美國紐約交易所的母公司，美國所有的ETP（Exchange Traded Product交易所交易產品）資產中，有近80％在NYSE交易所上市。ICE集團內各事業當中，指數業務是增長最快的項目之一。ICE指出，自2018年以來，亞太地區的AUM跟跟蹤ICE的主題指數以350％的複合年增長率增長。ICE Data Indices擁有50多年的指數編製經驗。