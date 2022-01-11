美國金融投資公司Cerberus周一出脫了對德意志銀行和德國商業銀行(Commerzbank)的大量持股。Cerberus此前曾大力鼓吹兩家德國銀行的合併。

在知名投資公司Cerberus的大規模撤資之際，歐洲銀行業正面臨大規模整併風潮。

摩根士丹利表示，出售之後，Cerberus對德銀的持股約在3%，對商業銀行約在5%，在兩家銀行都排名在約前十大股東，對德銀賣出2100萬股，對商業銀行賣出2530萬股。

Cerberus在這次交易中總計約可套現4.43億歐元(約5.02億美元)，而每股作價約較兩家銀行周一收盤價約有3%的折讓。Cerberus對德銀持股約降低2%，對商業銀行減少3%。

摩根士丹利也表示，Cerberus承諾有45天禁售期，不會再賣更多股票。

在消息公布之後，德銀在盤後交易下跌1.92%，商業銀行跌4.9%。

自從Cerberus進場買這兩家銀行股票，該兩家銀行股價至今已跌超過20%。