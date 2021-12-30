中二補選政見辯論會登場 顏寬恒、林靜儀正面激烈交鋒！

台中第二選區立委補選，將於1月9日投票，公辦電視政見辯論會30日登場。國民黨候選人顏寬恒諷刺說，民進黨候選人林靜儀的10大金句，堪稱是名嘴界未來新希望。

顏寬恒30日在辯論會上表示，林靜儀擔任婦產科醫師期間就開始參與政治，仍然可以在20年左右的時間，能夠接生7000位新生兒，還被總統封為「註生娘娘」。包括在前台中市長林佳龍的加持下，還兼差當個媽祖婆，像這樣的人才沒辦法繼續留在醫界，反倒是醫界的損失，或是轉戰宗教界，這可能也是全國人民的損失。

顏寬恒以林靜儀的10大金句諷刺表示，林醫師舌粲蓮花，10大金句堪稱名嘴界未來新希望，包括︰晚上10點限電，大家就睡覺，增加生育率；捍衛助理不接電話，說去上廁所；喝珍奶的100方法；年輕網友是魯蛇，反而怪爸爸沒有絕育的觀念。

顏寬恒指出，林醫師到台中來設籍台中，租房子在烏日，這只不過才兩個月的時間，卻有獨到見解說，台中人是令人崩潰的「檳榔嘴」，而且還告訴大家要穿防彈衣，才可以來參加第二選區的補選，種種說法，反倒在這一場選舉當中、成為意外的插曲。