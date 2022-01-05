南投縣長林明溱日前接受媒體訪問時指出，林靜儀在其擔任不分區立委時，自稱是鹿谷人，可是卻沒有幫地方爭取地方建設，反而阻礙地方發展？國民黨立委候選人顏寬恒5日表示，如果林靜儀當選，是否也會一樣的阻饒台中市長盧秀燕發展市政？

顏寬恒表示，林明溱點名林靜儀擔任不分區立委時，面對南投毫無建設可言，甚至阻擋南投發展，為了圖利自己的政黨，除不幫忙爭取經費給地方，還來阻饒南投縣府發展南投。所以如果這次林靜儀當選立委，未來她在台中市，她是否也會一樣的阻饒台中市長盧秀燕發展市政，比如空汙的減煤政策。

顏寬恒也重申對治理台中空汙的立場，他表示主張反對增加燃煤，一定要減煤，甚至增加燃氣機組，必須等量拆除燃煤機組，但林靜儀卻是主張增加燃煤，她主張為了供應全國電力，中火必須增加難以計算的燃煤量，讓中部縣市人民用肺發電。

顏寬恒也批林靜儀只為符合黨意，她如果當選不過就是一個立法院的投票機器，代表的只是蔡英文總統在立法院的一個數字。寬恒如果當選，將代表二選區30幾萬民眾的意志，未來不管是反共、還是反綠共，現在台灣的處境，對外有中共的威脅，對內有民進黨的蠶食鯨吞、撕裂族群、欺壓民眾、掏空台灣，未來不管是反共、反綠共，我一定跟霧峰、烏日大肚龍井沙鹿的鄉親，站在一起、站在第一線。