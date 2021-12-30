南韓饒舌歌手Ja Mezz先前曾多次在選秀節目中展現驚人的歌唱實力，而受到大批粉絲的喜愛。但不久前他卻遭到女友控訴「約會暴力」並吸毒，使他形象嚴重受損，而他神隱多日後，終於在28日發文公開「真實情況」再度引發熱烈討論。

Ja Mezz日前遭到前女友（A）報警指控，他在私底下不僅會吸毒，還曾多次對她暴力相向，甚至情緒失控砸車，讓她身心受到嚴重的打擊數度想要輕生，在受不了的情況下才衝向警局報警，並揭露給媒體，在網路上引起軒然大波，Ja Mezz的形象也因此全毀遭到大批網友的撻伐，演藝事業全面停擺，人也就此消失。

但經過一周的沉澱，Ja Mezz終於在28日發出手寫信向公司及大眾致歉，並一一解釋事發當時的過程。他先承認當天兩人確實因發生口角而爆發肢體衝突，接著解釋女友先抓住他的衣領，他為了避開女友的攻擊才將她推開，但當下女友就衝向警局報警表示自己遭到他家暴，最後警方以「雙方都施行暴力」的方式處理。

關於砸車的部分，Ja Mezz則表示前一晚與女友吵架時，女友就將他的手機搶走，並把車子開走，但隔天他還有活動沒有手機不方便，因此他只能用盡各種方法聯繫周圍的朋友約女友見面卻被她放鴿子，在徘徊之際找到女友的車，當他打算拿回手機時，女方卻開車朝向他猛衝，讓他氣得跳上引擎蓋怒踩擋風玻璃，但這部分他也承認是自己情緒失控所造成的錯誤。

另外，針對女友想輕生的主因，Ja Mezz也回應，其實是女友多次以生命威脅他，甚至在頂樓吵架時還打算跳樓逼他就範，最後也是他打電話報警求救才沒有釀成意外。

最後，Ja Mezz承認自己曾吸過大麻及LSD等興奮劑，這部分他將接受法律的制裁全權負責，希望大眾不要因此糾紛波及公司，也期盼事情能告一段落。

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