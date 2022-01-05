人氣網紅鳳梨（吳泓毅）過去因前變性女友「罔腰」假懷孕風波意外爆紅，充滿台味、搞笑又親民的風格，讓他成功圈粉，甚至有不少藝人都是他的粉絲；日前鳳梨才因為搬家照被發現財力雄厚，最近又放閃和女友「歐菈」泡湯，亮出超大鑽戒閃瞎所有人。

鳳梨在罔腰假懷孕風波時，超有個人風格的回應讓網友對他另眼相看，在那之後他也成為超人氣網紅，不時會開直播和粉絲互動，他經常做善事的暖男形象也廣受好評；4日鳳梨帶著歐菈出遊，5日凌晨在IG限時動態PO出兩人泡湯照，感情相當濃烈。

鳳梨女友歐菈手中的大鑽戒引起熱議。(圖/ 摘自鳳梨IG)

而限時動態上寫著，「泡湯球溶解竟然出現戒指」，雖然是要展示從泡湯球溶解出來的星星戒指，但眾人目光全都被毆菈無名指上的超大鑽戒吸引，又大又閃令不少網友十分羨慕，紛紛驚呼「這是求婚成功的意思嗎？」、「鑽戒太大了吧，不愧是鳳梨」、「看不出哥是浪漫的男人」。其實前陣子，鳳梨就曾曬兩人合照，表示想婚了一事，讓粉絲盼早日看到有情人終成眷屬。

去年11月，鳳梨特地現身夜店行動挺DJ女友歐菈演出，還PO出兩人甜蜜合照，坦言有想結婚的念頭，還點出會猶豫不決的原因，更徵詢網友看法。