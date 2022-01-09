連靜雯享受呆水溫泉。（楠軒工作室題供）

連靜雯走訪宜蘭的慶和橋津梅棧道。（楠軒工作室題供）

連靜雯走訪宜蘭的慶和橋津梅棧道。（楠軒工作室題供）

斜槓女王連靜雯偽出國度假，工作之餘更行高級旅遊之實，到宜蘭泡溫泉、踩私房景點、享受高級美食樣樣來！這次跟著《女神靚掀貨》主持工作，到宜蘭位於礁溪人氣秘境「抹茶山」下的呆水溫泉，泡湯度假兼工作，更大喊「拜託這種通告請多發我一點！」也在自己的Youtube《女王小跟班》影片中紀錄了真實工作的幕後花絮。

連靜雯來到如同置身日本的呆水溫泉，地理位置恰巧座落在礁溪蔥鬱的山林裡，讓泡湯不僅是偷得浮生半日閒的選擇，更是一件浪漫的享受，從大廳一進門就感受到陣陣檜木的香氣，讓連靜雯大喊「超放鬆」。因為是節目錄影，拍完畫面就要緊接拍後續的畫面，讓泡溫泉、SPA按摩都無法完整體驗的連靜雯大喊「我一定還要再來好好享受！」連靜雯表示，自己一直想要在這種大自然中做瑜珈、冥想，享受跟平常在城市裡不一樣的感覺，這次剛好藉由工作開箱私房景點，已列入自己宜蘭的首推名單。

除了泡溫泉外，她還享用以歐陸料理手法結合在地食材的溫泉大餐，無論是紐西蘭小春羊肩排、伊比利梅花豬、14天乾式熟成肋眼心，從精製的前菜、湯品到豐盛的主餐應有盡有，已經拍攝結束她仍繼續吃，甚至還餵食工作人員，連靜雯笑說「我是在幫忙消滅道具」。用餐後，連靜雯也開車到附近逛逛，踩點了宜蘭的慶和橋津梅棧道，它是一座漂浮在宜蘭河上方的木棧橋，特殊的廢棄工業風長廊，成為許多網美的拍照打卡聖地，同樣一條橋更可以拍出許多不同的風格，連靜雯也驚呼「我來宜蘭很多次都不知道有這裡！」

迎接新的一年，連靜雯表示有很多東西都想更精進，「例如Youtube影片，去年我們產量其實很高，每周都有新片，有很多好玩有趣又生活的內容，今年就想做的更精緻化；之前跟柯夢波丹一起推出瑜珈專欄大受好評，甚至還受邀去做了講座分享，今年也在企劃如何持續並延伸！」連靜雯也坦言很喜歡講座分享，不論是女力找到自己的發光點、生命人生道路上的順境學轉舵、或者如何正面思考看待人生困境等，「希望可以用我的分享去正面的影響更多人！」而自己的品牌靜享本周也推出新年年節禮盒，連靜雯也不忘一同宣傳「壬寅虎年，吃麵大吉，祝福大家都平安健康，大吉大利！」