宜蘭縣長林姿妙昨天因案遭廉政署約談，經過10多個小時詢問，今天凌晨抵達宜蘭地方檢察署接受進一步偵訊。同案中，建設處代理處長吳朝琴遭依貪汙治罪條例聲請羈押。

林姿妙昨天因案遭廉政署約談，廉政署同步也帶走府地政處長楊崇明、吳朝琴、交通處長黃志良與秘書處長曾成陽共4名縣府一級主管。

此外，羅東鎮長吳秋齡、前國大代表林束梅（林姿妙的親戚）、林姿妙的子女等也配合廉政署接受調查。總計遭約談者達20多人。

昨晚9時起，相關被約談者先後從廉政署被送往宜蘭地方檢察署接受進一步偵訊。其中，黃志良與曾成陽在今天凌晨零時被請回。

經過10多個小時詢問，林姿妙於凌晨近5時抵達宜蘭地方檢察署接受進一步偵訊。她下車時神情疲憊，步伐不穩，一語不發。

截至凌晨6時，此案有1名林姓男子被依偽造文書，諭令新台幣10萬元交保，吳朝琴遭檢方聲請羈押；楊崇明遭依貪汙治罪條例，諭令5萬元交保，其餘部分人士被請回，林姿妙還在檢方接受調查。

宜蘭地方檢察署昨天發布新聞稿表示，偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等人員疑涉弊案，搜索宜蘭縣政府等30餘處所，並約詢林姿妙等相關人員到案釐清案情。（編輯：楊昭彥）1110114