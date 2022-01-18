針對鏡週刊18日報導宜蘭縣長林姿妙帳戶上億資金異常進出一事，宜蘭地檢署澄清，該週刊報導情節，並非宜檢發言內容，係媒體自行解讀，籲請各界在案件偵結前，切勿各自編纂、拼湊，給予辦案人員純淨辦案空間。

宜檢新聞稿指出，對於任何貪瀆不法，宜檢只有一個立場，即是依法嚴辦，絕不寬貸。本案經過檢廉辦案人員長期縝密蒐證，分析過濾相關情資，認時機成熟，遂以充足事證向臺灣宜蘭地方法院聲請核發搜索票獲准，並執行搜索扣押，進一步傳喚相關涉案人員訊問，並聲請羈押等，均係以最嚴謹態度，依所查得之事證依法行事，目前仍持續積極深入偵辦中。

但有少數人士或媒體率以「政治追殺」、「東廠」、「國家機器」而妄加臆測，致生紛擾及對立，實不足訓，應予澄清，以正視聽。

辦案同仁均謹守規範，嚴守偵查不公開原則。本署檢察官指揮偵辦本案，檢廉執法同仁均克盡職責，遵守偵查不公開規定，若需對外發言，一概由宜檢發言人統一對外說明，或提供新聞稿公開周知。

宜檢強調，鏡週刊報導提及本案情節，並非宜檢發言所述，本案發動偵查以來，眾人或媒體自行對案情解讀不一，仍籲請各界在案件偵查終結前，勿各自編纂、拼湊，給予辦案人員純淨辦案空間。