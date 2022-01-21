非洲迦納共和國西部地區（Western Region）今天發生大爆炸，因一輛載著爆裂物的卡車在前往金礦場時撞上摩托車。數百棟建築物因此被夷平，為數不明的居民死亡。

路透社報導，當地媒體上傳的影像顯示，爆炸影響面積廣大且還有餘火，建築物化為一堆木材、磚塊和扭曲的金屬。但這些影像未經證實。

其中一段影片中可以看到地上倒著兩具遺體，且上面覆滿灰塵。當地議會成員分享的照片顯示，爆炸中心出現一個深坑，路人站在邊緣向下看。

國家災害管理機構（National Disaster Management Organization）官員阿米多努（Seji Saji Amedonu）說，有500棟建築物被毀。區內一名緊急事務官員則告訴當地媒體，他看見10具遺體。

警方在聲明中表示，當局已建議民眾在復原行動進行的同時，搬離事發區域到附近城鎮，以維自身安全。（譯者：楊昭彥）1110121