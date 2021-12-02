德國消防單位表示，慕尼黑主要火車站附近一處工地今天發生爆炸，工人在地面鑽探時挖到一枚二戰炸彈，造成4人受傷，其中1人傷勢嚴重。

慕尼黑警方新聞官施羅特（Carolin Schrott）告訴美國有線電視新聞網（CNN），這起爆炸是由一枚老舊的航空炸彈引起。警方說：「事發地點以外的地區沒有危險。」

當地媒體報導，從數公里遠的地方就可以聽到爆炸聲響，炸彈炸出的碎片散落到數百公尺遠的地方。根據新聞畫面，鐵軌旁冒出一團濃煙。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）已暫停幾條受到影響鐵路線的服務。

根據消防單位，炸彈是在所有火車往返車站必會行經的一座橋梁附近爆炸。

二戰結束至今約75年，德國各處還是有零星未爆彈，通常是在施工時發現。然而，大多數的炸彈都是在爆炸前就被專家拆除。

去年，德國在電動車大廠特斯拉（Tesla）第一座歐洲廠房的未來落腳處，即德國首都柏林郊外的地點，發現7枚二戰炸彈。

去年，有關當局也在科隆（Cologne）與多特蒙德（Dortmund）拆除了體積頗大的炸彈。

2017年，德國在法蘭克福發現一枚重達1.4噸的炸彈，當時疏散6萬5000人，是自1945年二戰結束以來，歐洲規模最大的疏散行動。