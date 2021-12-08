戰遊網（Wargaming.net）正式宣布，旗下《戰車世界》家用主機版本《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 全新一季遊戲內容今日正式登場，全新英國戰車、指揮官將登上《戰車世界》Xbox 、PlayStation戰場，伴隨著全新挑戰並帶來一系列豐富獎勵給玩家。全新一季內容將於即日起開放至2022年2月8日，玩家可於PlayStation®4、PlayStation®5、Xbox One、Xbox Series S〡X等主機上進行跨平台遊玩。

影片介紹

全新一季內容總共有100 個等級讓玩家挑戰，每個級數升級都將釋出大量獎勵給玩家，包括高穿透力的 A43 Black Prince protoype戰車和移動式 T95E3，以及George Hughes指揮官和 A43 Black Prince迷彩。其他免費獎勵包括鑰匙卡，金幣，銀幣，消耗品和 Boost Ops。另外，針對持有季票的玩家，將於解鎖級數時獲得額外獎勵跟專屬免費戰車：速度極快的Super Hellcat和強勢的FV4211。

四張完全重製的地圖也將於全新一季《戰車世界：僱傭兵》中登場，包括二戰模式限定的Erlenberg 和 Lakeville，以及可用於二戰和冷戰的Thiepval Ridge 和 Raseinia。廣受玩家歡迎的僱傭兵戰車也將於全新一季《戰車世界：僱傭兵》中返回，除了所有這些更新，玩家還會發現全新使用者介面與一個全新車庫。

另外，玩具戰車模式將隨著 Stocking Stuffer隨機掉寶活動同步回歸，玩家可以藉此活動獲得大量經驗值和銀幣等獎勵。最後，作為年末節日大放送，玩家將可獲得免費節日禮物 DLC 捆綁包，內容物包括 BT-5 戰車、Tanksmas 鑰匙卡和三天加值帳號。

《戰車世界：僱傭兵》創意總監TJ Wagner表示：「我們很高興能於年底推出全新英國戰車和指揮官和節日禮包贈送等新內容來帶領玩家邁向全新的一年，也期待在 2022 年推出更多令人興奮的更新和內容給玩家。」