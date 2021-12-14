12月18日四大公投倒數，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮14日上午7點半於北屯路與進化北路口催票，手持宣傳看板，向用路人宣達「4個不同意」，全力衝刺，並呼籲民眾當天一定要記得出門投票。

立委莊競程、市議員曾朝榮，帶領服務處人員，手持「核四重啟不同意、核災核廢才遠離」、「禁止美豬不同意、台美貿易更順利」、「公投不要綁大選、投票才不費時間」、「三接遷移不同意、增氣減煤好空氣」宣傳看板，要民眾支持。

接著莊競程與服務處主任蔡碧玉上車，站在「四個不同意」宣講車上，跟用路人揮手致意，適逢上班時間，沿途吸引民眾注目的眼光，並到北屯區北屯市場、東山市場、金谷市場等人潮聚集處，爭取民眾支持。

民進黨立委莊競程表示，民進黨身為執政黨，到各地辦公投說明會，希望民眾了解18日四項公投內容；民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮極力催票，用選票支持台灣、保護台灣，投下4張不同意，讓台灣更有力。