四大公投案鎩羽而歸，國民黨前立委柯志恩昨(19日)晚間在臉書曬出一張低頭照片，並寫下自己的心情，不到一天的時間，已引發1.1萬名網友按讚，不少人留言表示，「不要灰心我們依舊在」、「有失必有得，加油」。

此次公投結果，雖然全國票數不同意的反方全勝，不過從六都票數來看，雙北、桃園在同意的正方票數上大多取得勝利，僅重啟核四案新北輸給反方，綠營傳統票倉台南、高雄則開出反方主力票數。

柯志恩在臉書寫下，即使是「屢戰屢敗」，我們也都必須「屢敗屢戰」，這是活在世上的一種態度，大家加油！其短短32字說盡對於公投結果的心聲，引發不少人在其貼文底下留言，立法委員呂玉玲指出，「接受民意，繼續努力」、立委萬美玲亦說，「團結努力，繼續向前」 。

網友們也在柯志恩貼文指出，「沒關係.繼續加油」、「大家都盡力了，繼續努力，永不放棄」、「不怕打敗的成功者，越挫越勇，加油」、「只能說，團結真的非常重要！」