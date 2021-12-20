四大公投案投票結果底定，全數遭到否決，其中反萊豬公投未通過，也讓各界關注美國萊豬進口政策將持續進行，同意吃了萊豬後，台灣何時加入CPTPP？而公投前總統府發言人張惇涵表示，若反萊豬公投案通過，CPTPP的11個會員國不會等台灣2年；如今反萊豬公投遭否決，台北市議員羅智強表示期待「2年內台灣加入CPTPP」，並喊「蔡英文加油，說到做到」。

張惇涵17日在臉書指出，公投案的法律效力是2年，但世界不會停下來等台灣2年，如過反萊豬公投案通過，CPTPP的11個會員國不會等台灣2年，也不會延後審查大陸和韓國加入CPTPP的進程；反而是這2年間，甚至2年後，台灣在雙邊或多邊的談判過程中，都要不斷遭受能否信守貿易承諾、能否履行國際規範的質疑。

對此，台北市議員羅智強今（20）日在臉書發文寫下，「蔡英文加油，說到做到，反萊豬公投已被否決，我們只有三個期待：2年內台灣加入CPTPP、2年內台灣加入CPTPP、2年內台灣加入CPTPP，期待台灣人民萊豬吃的值得」。

根據中選會公布的開票結果，四大公投案每項同意門檻至少要超過495萬6367票，最後「不同意票」都破400萬票完勝。其中重啟核四公投同意票380萬4755票，不同意票426萬2451票；反萊豬公投同意票393萬6554票、不同意票413萬1203票；公投綁大選同意票395萬1882票、不同意票412萬38票；護藻礁公投同意票390萬1171票，不同意票416萬3464票。