資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位與學位造假問題，遭總統府發言人張惇涵指造謠抹黑，引發各界關注。東華大學教授施正鋒痛批蔡英文猶如「民選皇帝」，並指蔡英文的升等論文被列為機密，除了會被質疑為人是否正派，是否還有把柄被別人抓著？

施正鋒今天(26日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡英文儼然是民選皇帝。他指出，美國方面會從兩方面分析「帝王式總統」，一是人事的部分，二是決策的部分。

施正鋒指出，比較嚴重的問題是機密的部分，比如升等論文為何要封存30年 ？教育部長是不是要等她下台後要來查？「那跟國家機密沒什麼好談的，選總統只要國小畢業就可以，為什麼一定要拿博士？」

施正鋒分析，因為牽涉到底有沒有學位，扯不清楚，人家會質疑你是不是正派？同時這還牽涉到國安，如果有把柄在人家手裡，是不是會被美國吃死死？我們在擔心的是這部分。施正鋒還以東歐劇變時，當時許多共產黨政權垮台前派人滲透入很多改革團體，並收集機密送往莫斯科的時代背景為例，指這些國家一直在擔心，某人背後是不是背後是被俄羅斯控制的？

施正鋒更說，蔡英文曾說，中華民國建立72年，為什麼一些機密要封存80年？8年抗戰的時候，有誰在什麼地方，做什麼狗屁倒灶的事情，不能告訴我們？這裡面有太多不可告人的事情。