東華大學教授施正鋒。（資料照片）

對於「論文門」事件，彭文正證實，海外獨派要在紐約時報買半版以上廣告，把論文門、蔡英文不得人心的事，全部登在紐約時報。東華大學教授施正鋒今（31）日指出，民進黨很怕台獨聯盟，因為台獨聯盟至少有100個以上的博士，而且態度已經很清楚了！

對於「論文門」事件，彭文正證實，這些長期挺民進黨跟蔡英文的死忠獨派團體都受不了，所以要在紐約時報買半版以上廣告，廣告稿已經做好了，把論文門、蔡英文不得人心的事，全部登在紐約時報。相信綠營看到廣告一定「挫咧等！」

彭文正日前接受網路節目「中天新聞」專訪表示，這廣告已經完稿了，促成這件事的人，長期在海外是非常獨的獨派團體，非常關心台灣事務，如果講出他們名子，綠營不會不認識。

彭文正表示，廣告不是他主導，都是這些台派、獨派朋友策畫，民進黨看到這些人登廣告，一定覺得大事不妙。連自己樁腳、最死忠支持者都反了！民進黨、蔡英文該知到民怨有多深！

東華大學教授施正鋒31日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》也指出，民進黨很怕台獨聯盟，因為台獨聯盟至少有100個以上的博士，私下當然會說「唉～你也知道」！大概就是這個樣子，很清楚了！